Dal Christmas Varietà alla Tombola Stramba, continua il divertimento a Corigliano-Rossano

Il cartellone degli eventi per le festività prosegue con una serie di appuntamenti fino a giorno sette gennaio. Nell’ambito del Family Fest, domani, 3 gennaio, al Teatro Valente, con inizio alle 19 andrà in scena con Cico Cuzzocrea il Christmas Varietà. Uno spettacolo di fantasismo, micromagia, mimo, clown in cui la parola viene messa da parte per dare spazio ai gesti, alla manipolazione, alle immagini, ai suoni. Mimo, clown, giocoleria, micromagia e interazione con il pubblico. Tutte queste tecniche sono intrecciate fra loro, non si capirà mai quando “c’è” il clown, quando il mago, quando il mimo.

Lo spettacolo debutta nel 2004, ad oggi più di 750 repliche fatte in tutto il territorio italiano, nei maggiori festival di teatro di strada e in programmazioni teatrali per ragazzi. Coinvolgente, magico, romantico, Cico unisce l’arte del mimo e del clown di strada alla magia della manipolazione, alla giocoleria, alla comicità! Un sorriso che si cela dietro la malinconia è il modo più intelligente di prendere le avversità della vita alle spalle e costringerle in un angolo. Lo spettacolo è adatto per qualsiasi tipo di pubblico.

Il cartellone del Family Fest proseguirà poi con la seconda edizione di Pompieropoli in piazza Salotto, giorno 6 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 e chiuderà il 7 gennaio con lo spettacolo teatrale L’abete, tratto da un racconto di Charles Dickens a Piragineti con inizio alle ore 18.30. Che vacanze sarebbero, poi, senza la famosa tombola? Quella organizzata dall’associazione Hydra, domani 3 gennaio alla casa delle Associazioni a Villa Labonia, è una tombola speciale perché i premi saranno i regali strambi che porterà chi vi prenderà parte. Se avete regali che non usate o che non vi piacciono, portateli! Insieme agli altri regali strambi, faranno parte dei fantastici premi della tombola. Per i bambini, l’appuntamento è mercoledì 3 gennaio dalle ore 17 alle ore 19 con fantastici premi utili per la scuola.

Per gli adulti, dalle 21 in poi con i regali strambi. Potrete finalmente sbarazzarvi di quei regali fastidiosi divertendovi e passando una serata diversa. Giorno 5 gennaio sarà inaugurata alle 17 nella sala grigia di Palazzo San Bernardino una personale del pittore siciliano Enzo Bilardo. La mostra chiuderà giorno 7 gennaio. Gli orari di apertura sono 10:00-12:00 e 17:00-19:00. Sempre giorno 5 gennaio a Villa Labonia a cura dell’associazione Hydra laboratorio per creare insieme la Calza della Befana dalle ore 16.