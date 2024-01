Ancora guai per Chiara Ferragni: spuntano altre due inchieste per truffa

StrettoWeb

L’impero Ferragni, ogni giorno che passa, sembra destinato a crollare. Qualcuno potrebbe parlare di sfiga, ma sarebbe meglio citare un vecchio detto che recitava più o meno così “chi di spada ferisce, di spada perisce” oppure “chi la fa l’aspetti”, insomma qualunque espressione vi venga in mente sul karma. E pare proprio che quello dell’imprenditrice digitale stia colpendo senza sconti: dopo il Pandoro-gate, la sparizione dai social, i followers finti e, addirittura, il presunto divorzio con Fedez, ecco che arrivano altri guai.

L’influencer è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l’ipotesi di truffa aggravata anche per le uova pasquali con il suo marchio per Dolci Preziosi e per la bambola in collaborazione con Trudi lanciata sul mercato nel 2019. E’ quanto emerge nell’atto che la procura di Milano ha inviato al pg della Cassazione la quale, a breve, dovrà decidere il conflitto tra uffici del pm sulla competenza ad indagare per il caso Pandoro della casa dolciaria in provincia di Cuneo. Chiara Ferragni risulta dunque ufficialmente indagata per tre diversi episodi che coinvolgono attività commerciali legate alla beneficenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.