Chiara Ferragni, piove sul bagnato: vandalizzato il suo negozio di Roma con scritte “truffatrice e bandita”

Piove sul bagnato in casa Chiara Ferragni, che ha vissuto con un po’ di preoccupazione il Capodanno nonostante i sorrisi nel video pubblicato da Fedez, in cui anche l’influencer è riapparsa sui social dopo il famoso filmato di scuse seguito al caso Balocco. A Roma, infatti, è stato vandalizzato il suo negozio: soggetti non identificati hanno apposto delle scritte: “truffatrice” e “bandita”, hanno scritto, così come hanno notato in tanti, fotografando e filmando le immagini sui social.

Oggi, 1 gennaio, il negozio è rimasto chiuso e le scritte sono state poi cancellate, ma resta da capire se si vorrà andare avanti per indagare su chi ha commesso il gesto e perché. E’ possibile, considerando i significati delle frasi scritte, che le stesse possano essere legate a quanto accaduto all’imprenditrice nei giorni scorsi, con i casi Balocco e Dolci Preziosi.