Che orrore, Hamas conserva le teste delle vittime conservate in frigo

La guerra tra Israele e Hamas sta creando morte e distruzione ma anche tanto orrore. David Tahar in un’intervista al Canale 14 ha raccontato una storia raccapricciante: suo figlio Adir è stato decapitato e la testa portata dentro Gaza dai paramilitari. Poi la scoperta: due mesi e mezzo dopo è stata ritrovata dalle truppe che operano dentro la Striscia. La sua testa era chiusa in una borsa piena di palline da tennis e tenuta in un frigorifero. Addirittura, avrebbe rivelato uno dei jihadisti catturati, il tentativo era quello di venderla per 10 mila dollari.

Secondo il documentarista Oren Rosenfeld, sarebbero stati individuati altri 17 casi in cui i terroristi hanno guadagnato sulle teste delle persone uccise.

