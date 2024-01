Caviglie legate perché rubava cibo: bimba di 2 anni trovata in fin di vita

StrettoWeb

Scoperta scioccante per due semplici tecnici della lavastoviglie: arrivati presso la casa che necessitava manutenzione, hanno trovato una bambina di 2 anni con le caviglie legate con il nastro adesivo e chiaramente in stato di malessere. E’ quanto accaduto nella contea di Harris, nello stato del Texas: la piccola giaceva legata sul pavimento del soggiorno, pertanto i tecnici hanno deciso di scattare delle foto e di girare un video prima di lasciare la casa.

La testimonianza audiovisiva è stata quindi consegnata alle forze dell’ordine che hanno preso in carico la piccolina e l’hanno sottoposta ad accertamenti medici. Secondo il parere di un dottore, “la bambina non sarebbe sopravvissuta una notte in più se non fosse stata prontamente portata in ospedale. Come si legge nei documenti, il peso della bambina era equivalente a quello di un bimbo di un anno”. Ulteriori accertamenti medici hanno permesso di scoprire che la bambina era malnutrita, soffriva di anemia e, ancora più grave, aveva un’emorragia cerebrale in corso.

Le tre persone che avevano in custodia la piccola – Toniesha Deshae Perkins (cugina della bambina), Kenry Joseph Flukers, e Mya Jhari Breaux-McGruder – sono state arrestate. Il fidanzato della cugina, Flukers, ha dichiarato alle autorità che la bambina era stata legata con nastro adesivo perché continuava a rubare cibo dal frigorifero, dalla dispensa e dalla spazzatura. Gli altri 5 bambini che vivono nella casa sono apparsi, fortunatamente, in buona salute.