De Luca rilancia l’alleanza con Pd e M5S: “non un’ammucchiata ma un progetto politico. Ecco cosa dico ai Dem di Messina…”

StrettoWeb

Cateno De Luca rilancia l’alleanza con il Partito Democratico e con il Movimento 5 Stelle, dopo il lavoro comune sulla legge di stabilità sia in commissione che all’Ars. “Vogliamo creare un’alternativa alle destre, un progetto politico chiaro, e non un’ammucchiata, contro il Governo Schifani che sta svendendo la Sicilia. Le destre stanno ammazzando la nostra regione e l’Italia con scelte contro il Sud”, rimarca De Luca.

De Luca: “noi siamo uomini di Governo”

“Noi di Sud chiama Nord e Sicilia Vera siamo uomini di Governo e non coloro che abbaiano alla luna. Chiedo di mettere da parte gli steccati ideologici e lavorare insieme. E’ facile stare all’opposizione ed è molto più difficile gestire la cosa pubblica, qui vanno fatte scelte radicali e difficili”, evidenza Cateno De Luca.

De Luca: “con il Pd di Messina pronto ad un confronto sereno”

“Sfido apertamente il Pd di Messina a portare carte e risultati del mia amministrazione comunale, io comunque, in qualsiasi momento sono pronto al chiarimento. I vertici dei Dem dovrebbero riflettere del perchè il Pd in riva allo Stretto è ai minimi storici, ricordo che il partito è stato colonizzato da Navarra e Genovese che poi sono transitati a Destra. Saniamo queste storie, chiedo un incontro con Pd e M5S di Messina per un confronto sereno”, sottolinea Cateno De Luca.