Cateno De Luca: “ecco le alleanze di Sud chiama Nord alle Regionali”

Cateno De Luca è in tour per l’Italia per presentare il proprio libro “Non tutto è successo”. Iniziativa a Treviso, questa sera, con una sala quasi piena. “Questa sera ho avuto il piacere non solo di presentare ma anche di condividere opinioni su temi di grande attualità. Dal discorso sul Ponte sullo Stretto all’autonomia, dal civismo al cruciale tema della giustizia e dell’immigrazione, ogni argomento è stato affrontato presentando il mio punto di vista e anche la ricetta di Cateno De Luca e di Sud chiama Nord per risolvere alcune delle problematiche più attuali”, rimarca De Luca.

Durante l’intervento il leader di Sud chiama Nord ha parlato anche delle alleanze elettorali, in maniera non definitiva, in vista delle imminenti elezioni regionali: “in Sardegna andremo con il Centro/Sinistra, in Piemonte saremo ospiti della lista Cirio, in Abruzzo andremo soli, in Basilicata dobbiamo ancora decidere”.