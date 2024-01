Catanzaro, sconfitta pesante in casa dell’ultima in classifica: Feralpisalò vince 3-0, mal di trasferta per Vivarini

StrettoWeb

Per il Catanzaro è mal di trasferta. La squadra calabrese perde infatti la terza partita fuori casa consecutiva, venendo fermata per 3-0 dall’ultima in classifica, la Feralpisalò. Passivo pesante per i calabresi. Dopo la vittoria rocambolesca e ricca di gol contro il Lecco, nuovo stop dunque per i giallorossi, senza mezze misure: o vincono o perdono, sono il collettivo con meno pareggi di tutta la Serie B (solo tre).

Tornando alla partita, questa si sblocca subito, al 5′, con la rete di Kourfalidis. Reazione così così dei calabresi, che prendono la seconda rete all’ora di gioco, con Compagnon. In pieno recupero, il rigore realizzato da La Mantia che chiude i conti e rende il passivo molto pesante. Il Catanzaro non segna in trasferta da oltre un mese, cinquanta giorni per la precisione: l’ultima rete a Palermo nella vittoria del Barbera per 1-2 dell’1 dicembre. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica.

Risultati Serie B, 21ª giornata

Brescia-Sudtirol 1-1

Feralpisalò-Catanzaro 3-0

Reggiana-Como 2-2

Spezia-Cremonese 0-1

Ternana-Cittadella 3-1

Classifica Serie B

Parma 45

Como 39

Cremonese 38

Venezia 38

Cittadella 36

Catanzaro 33

Palermo 32

Brescia 29

Modena 28

Bari 26

Reggiana 25

Sudtirol 24

Pisa 23

Sampdoria 23

Cosenza 21

Ternana 21

Lecco 20

Ascoli 18

Spezia 17

Feralpisalò 17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.