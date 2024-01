Catanzaro e Palermo non si fanno male: l’anticipo di Serie B al Ceravolo si conclude sull’1-1

StrettoWeb

Né vincitori e né vinti. Alla fine Catanzaro e Palermo non si fanno male. L’anticipo playoff di Serie B, il derby del Sud calabro-siculo, finisce 1-1. Un gol per tempo al Ceravolo, vestito a festa per l’occasione, anche per la folta presenza di tifosi rosanero nel settore ospiti (che hanno lanciato dei fumogeni provocando la sospensione della partita per qualche minuto).

Tornando al campo, si è vista tanta aggressività ed emozioni a singhiozzo, alternate. Meglio il Palermo, nella prima parte, ma a passare sono i padroni di casa a ridosso del primo tempo. Calcio piazzato, mischia in area, Biasci si ritrova il pallone a un passo dalla porta e fa 1-0. La gioia del vantaggio dura però poco, i minuti finali del primo tempo e l’intervallo. Sì, perché ad inizio ripresa il Palermo pareggia: Di Mariano mette in mezzo, Segre fa il bomber consumato e la mette dentro. L’ultima parte della ripresa non regala grandi emozioni. Ad andare vicino al vantaggio è più il Palermo, che impegna il portiere avversario. Ma finisce così.

Classifica Serie B

Parma 45

Como 39

Cremonese 38

Venezia 38

Cittadella 36

Palermo 36

Catanzaro 34

Brescia 29

Modena 28

Bari 27

Pisa 26

Reggiana 25

Sudtirol 24

Cosenza 24

Sampdoria 23

Ternana 21

Lecco 20

Ascoli 19

Spezia 17

Feralpisalò 17

