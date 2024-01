Catanzaro-Lecco, Vivarini: “un nuovo campionato”. E sul mercato: “ho visto che sono tutti in uscita…”

StrettoWeb

Il 2024 in Serie B riparte dal Ceravolo. Dopo la sosta invernale, la cadetteria comincia domani sera con l’anticipo del venerdì tra Catanzaro e Lecco. Alla vigilia della sfida è tornato a parlare ai giornalisti mister Vincenzo Vivarini. “Adesso si riparte con un nuovo campionato. Abbiamo lavorato bene in queste due settimane, ritrovando intensità e cattiveria negli ultimi giorni. Quando siamo rientrati abbiamo fatto un bilancio del 2023, un anno straordinario per tutti i ragazzi, per il lavoro e i risultati ottenuti. Siamo stati straordinari a inizio e a fine 2023. Si deve valutare un girone d’andata in Serie B, poi siamo una neopromossa”.

Catanzaro-Lecco, Vivarini sull’avversario

“Troviamo una squadra motivata, che non molla mai. Hanno cambiato marcia col nuovo allenatore. Si buttano in avanti e si difendono sotto palla, con un 4-3-3 propositivo. Ci sarà da lottare con rabbia e determinazione, dobbiamo avere la fame di guadagnare campo”.

Vivarini e il mercato: “difficoltà oggettive. In uscita? Domani giochiamo e ho visto che sono tutti in uscita…”

“Se mi aspetto rinforzi? Questa estate volevamo fare un mercato che non abbiamo potuto fare, anche qui si parla di difficoltà oggettive, che non riguardano direttori e società, ma il mercato di Serie B proprio. Rimaniamo attaccati alla squadra, mantenendo l’entusiasmo avuto ed evidenziando meno gli aspetti negativi, i quali aiutano ma solo se fatti con analisi propositive. Il girone di ritorno sarà un altro campionato. Dobbiamo mettere da parte le negatività, esaltarci e fare del nostro meglio fino alla fine”.

Vivarini si mostra un po’ stizzito quando si parla dei disturbi sul mercato in uscita: “domani giochiamo e ho visto che i nostri giocatori stavano tutti sul mercato. Ho dovuto parlare con loro e dire di lasciar perdere. Noi dobbiamo mantenere equilibrio e motivazione. Sono professionisti, sanno accettare queste situazioni, però ho visto delle notizie infondate in entrata e in uscita”.

Catanzaro, gli infortunati: rientra Iemmello, si ferma Ghion

Si ferma Ghion, ma rientrano Iemmello e Donnarumma. “L’infortunio di Ghion ci dispiace, perché lo abbiamo cresciuto e messo in evidenza noi. Penso che ci mancherà per un mese e anche più. Le strutture non ci danno una mano. I problemi arrivano per i carichi di lavoro. Leggevo oggi un report della Serie A, vedevo che ogni squadra ha 20 infortuni. Il calcio si sta esasperando, con carichi di lavoro eccessivi. Noi non abbiamo avuto grossi problemi, ora li stiamo avendo per problemi di strutture soprattutto sul valutare carichi di lavoro. Iemmello è rientrato, ha fatto tutto il suo percorso ed è rientrato. Ha patito un po’ l’essere rimasto fermo, valuteremo la sua condizione”.

Catanzaro-Lecco, i convocati

I calciatori convocati da Vivarini per l’anticipo di domani tra Catanzaro e Lecco.