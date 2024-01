Catanzaro, la vergogna del quartiere dei Rom finisce su Rete 4

StrettoWeb

La vergogna del quartiere dei Rom di Catanzaro è finito questa sera su Rete 4, grazie ad un servizio di Annalisa Grandi che con la sua troupe scortata da numerose pattuglie della Polizia ha realizzato un approfondimento per Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano in onda su Rete 4. Nel servizio si può vedere come nel Capoluogo della Calabria esistano quartieri fuori dal controllo dello Stato in cui comandano i nomadi che gestiscono affari criminali con logiche di ‘Ndrangheta.

Proprio pochi giorni fa il gip del Tribunale di Catanzaro ha accolto la richiesta dalla Dda per 80 indagati del “clan degli zingari” di Catanzaro, guidato dal gruppo Bevilacqua-Passalacqua. Nella parte finale del servizio un reportage anche sul campo rom più grande del Sud, quello di Lamezia Terme in contrada Scordovillo. Una vergogna da cui la Calabria dovrebbe emanciparsi al più presto.

