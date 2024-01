Psc Catanzaro, convocata la conferenza di pianificazione

StrettoWeb

E’ stata convocata per il prossimo 22 febbraio la Conferenza di pianificazione per l’esame del Documento Preliminare del Piano Strutturale Comunale della città di Catanzaro. Il documento urbanistico, dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale guidato dal sindaco Nicola Fiorita, prosegue dunque il suo iter naturale che prevede il coinvolgimento degli enti territorialmente interessati, delle istituzioni e delle autorità con specifiche competenze in materia ambientale. La prima seduta si terrà alla biblioteca “De Nobili”.

Gli stessi soggetti sono chiamati a valutare il documento di piano ai fini della procedura VAS – Valutazione Ambientale Strategica – e per lo svolgimento delle consultazioni preliminari inerenti il “Rapporto Preliminare Ambientale”. Per il vicesindaco con delega alla pianificazione territoriale, Giusy Iemma, “si apre ora una fase molto importante dal punto di vista operativo che garantirà la piena partecipazione delle realtà competenti nel settore con l’obiettivo di recepire eventuali contributi utili alla migliore definizione degli obiettivi ambientali previsti nell’ambito del PSC”.

“I termini stabiliti, e fissati a partire dalla riunione di febbraio, ci indicano anche una precisa deadline che l’Amministrazione intende rispettare per consumare tutti i successi passaggi burocratici previsti dal quadro normativo e programmatico regionale di riferimento. L’obiettivo, quindi, è quello di assicurare un momento consultivo proficuo e di importanza strategica – conclude Iemma – nel processo di pianificazione avviato verso l’adozione di un Piano Strutturale che sia coerente con le peculiarità e le vocazioni del territorio, tracciando le linee del suo possibile sviluppo”.