A Catanzaro il convegno sulla ZES Unica, “opportunità per la Calabria”

Si terrà l’evento pubblico “ZES Unica per il Mezzogiorno: opportunità per la Calabria” promosso in sinergia con BCC Centro Calabria; momento di approfondimento e dibattito che vuole fare il punto sullo sviluppo dell’area ZES in quanto asset strategico per l’economia regionale. Previsti i saluti istituzionali del padrone di casa, il Presidente della BCC Centro Calabria, Giuseppe Spagnuolo, e del presidente di Confcooperative Calabria, Camillo Nola; e sono stati, inoltre, invitati a portare un loro saluto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita; il Vescovo dell’Arcidiocesi Metropolitana Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Claudio Maniago.

All’evento saranno presenti anche rappresentanti delle Istituzioni del territorio, Deputati e Senatori calabresi. La giornata si aprirà con un approfondimento scientifico a cura di Adriano Giannola, presidente di SVIMEZ, che mostrerà gli ultimi dati sull’economia calabrese e del Mezzogiorno, cercando di individuare la ricetta migliore per il rilancio delle imprese calabresi dopo la crisi post pandemica.

L’analisi di Svimez farà da cornice alla sessione successiva, moderata da Roberto Napoletano, direttore de Il Quotidiano del Sud, dal titolo “ZES, vera opportunità per l’imprenditoria calabrese”. Parteciperanno al panel di discussione Alessandro Zanfino (presidente Fincalabra e responsabile della commissione nazionale ZES Unica), Aldo Ferrara (Presidente Unindustria Calabria), Andrea Agostinelli (Autorità Portuale Gioia Tauro), Giuseppe Romano (Commissario ZES Campania e Calabria), Ettore Incalza (già Direttore Generale MIMS) e Maurizio Gardini (Presidente nazionale di Confcooperative).

L’evento, che si terrà presso la sede della BCC Centro Calabria, in località Germaneto (CZ), sarà un’ importante occasione di riflessione e confronto sul ruolo cruciale della cooperazione e del credito cooperativo nel rilancio della Calabria. Attraverso la condivisione di esperienze, progetti e buone pratiche, l’assemblea mira a stimolare sinergie tra imprese, istituzioni e comunità locali per favorire un rinnovato slancio dell’economia regionale.

Nel pomeriggio si svolgeranno i lavori dell’assemblea regionale di Confcooperative Calabria, nel corso della quale verranno eletti il Presidente e il relativo Consiglio di Presidenza, che dovranno guidare l’organizzazione di rappresentanza delle cooperative nei prossimi quattro anni. Confcooperative Calabria e BCC Centro Calabria invitano tutti coloro che condividono l’interesse per uno sviluppo sostenibile e cooperativo della Calabria a partecipare a questo incontro, affinché insieme si possa tracciare un futuro di crescita e solidarietà per la nostra regione.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’iniziativa e la partecipazione, è possibile contattare la segreteria organizzativa di Confcooperative Calabria all’indirizzo calabria@confcooperative.it o al numero 0984 846100.

