Catanzaro, concorso per l’assunzione di agenti di Polizia Locale | INFO

Un altro impegno assunto dall’Amministrazione comunale é stato rispettato entro la fine dell’anno. Sul portale InPA é in corso di pubblicazione il bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinque istruttori agenti di Polizia locale. Le domande potranno essere inviate, a partire dal 3 gennaio, tramite la procedura prevista sullo stesso portale nazionale per il reclutamento.

“Il concorso per i nuovi vigili urbani era uno degli obiettivi prioritari messi al centro dell’agenda politica del sindaco Fiorita ed é un risultato importante merito del lavoro profuso dal settore personale”, commenta l’assessore al ramo Marinella Giordano. “Voglio ricordare che al Comune di Catanzaro l’ultimo concorso per questo profilo risaliva a circa dieci anni fa e, nelle more di questo lungo lasso di tempo, l’organico della Polizia locale ha subito una drastica riduzione causando notevoli difficoltà operative”.

“C’erano, dunque, tante aspettative attorno ad una procedura concorsuale più volte non portata a compimento. Un tassello che si aggiunge alla presa in servizio del nuovo comandante, – aggiunge l’assessore – altra figura rimasta a lungo vacante, e all’utilizzo dei vigili già presenti in altre graduatorie, tramite il ricorso a contratti stagionali. Ora, nel nuovo anno, l’immissione di ulteriori cinque agenti potrà tornare utile ad affrontare con maggiore serenità tutte le esigenze legate ai diversi ambiti della Polizia locale”.