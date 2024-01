Catanzaro, primo acquisto di calciomercato: ecco il brasiliano Matias Antonini

StrettoWeb

A 20 giorni dall’apertura della sessione invernale, il Catanzaro piazza il primo acquisto del calciomercato di gennaio. E’ il difensore brasiliano Matias Antonini, proveniente dal Taranto. L’annuncio è attraverso un indizio social, dopo giornate di trattative, a qualche ora dalla partita in casa della Feralpisalò, la prima in trasferta del 2024 in seguito al rocambolesco successo per 5-3 contro il Lecco.

Tornando ad Antonini, è un difensore classe ’98 di 193 centimetri. Nato a Porto Alegre, è principalmente centrale di difesa, di piede destro. Cresciuto nel Gremio, è stato anche alle giovanili di Inter e Cagliari, prima di passare ad Arezzo, Ravenna e Taranto, nell’ultima stagione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.