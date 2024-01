Catania scatenato, il club etneo non si ferma più sul mercato: ufficiali altri due colpi

StrettoWeb

E’ un Catania scatenato, come da previsione, quello che ha approcciato a questa sessione invernale di calciomercato. Oggi, 10 gennaio, il club rossoblu ha chiuso per altri due acquisti ufficiali, viaggiando a una media di un nuovo arrivo ogni due giorni. I colpi annunciati oggi sono Diego Peralta e Ivan Kontek.

Calciomercato Catania, l’annuncio di Peralta

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Foggia il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Peralta, nato a Livorno il 27 settembre 1996. Dall’inizio della scorsa stagione poi conclusa con la finale playoff di Serie C alla prima parte del torneo in corso, il ventisettenne, capace di ricoprire più ruoli tra centrocampo ed attacco, ha collezionato con la formazione pugliese 68 presenze impreziosite da 8 reti e 13 assist”.

“In precedenza, Peralta ha vissuto un biennio con la Ternana giocando 48 partite e firmando 9 gol agli ordini di mister Lucarelli: con gli umbri ha vinto il campionato di Serie C e la Supercoppa di categoria. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha esordito tra i professionisti con il Pisa nel 2015/16, conquistando con i compagni la promozione in B attraverso i playoff. Tra i cadetti, sommando le annate con i nerazzurri e con i rossoverdi, ha disputato complessivamente 50 gare. Al suo attivo anche la parentesi spagnola con l’Extremadura ed ulteriori esperienze in Serie C con Novara e Olbia. Il neo-rossazzurro si lega al nostro club fino al 30 giugno 2026”.

Catania, l’annuncio di Kontek

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Virtus Entella il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Kontek, nato a Zagabria il 29 gennaio 1997. Nella prima parte dell’annata in corso, con la formazione ligure, il difensore croato ha disputato 10 partite. È cresciuto calcisticamente nella Dinamo Zagabria ed è stato nazionale under 19”.

“Dopo gli esordi in seconda divisione con il Sesvete, in patria, e il biennio nella massima serie slovena con l’Aluminij, il neo-rossazzurro è giunto in Italia nel 2020: con la Ternana ha conquistato la promozione in B, collezionando 31 presenze e realizzando una rete, e la Supercoppa di Serie C; in rossoverde ha debuttato successivamente anche tra i cadetti. Nella scorsa stagione, dopo l’esperienza con il Cesena, ha giocato con il Foggia (22 gare, un gol) giungendo alla finale playoff. Kontek, che si lega al nostro club fino al 30 giugno 2025, indosserà la maglia numero 14”.