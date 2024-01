StrettoWeb

Ultima tappa del trittico infuocato per la Myenergy Viola. Tre gare nello spazio di una settimana, da domenica a sabato, con l’infrasettimanale al mercoledì. Si gioca di gambe, testa e cuore. Dopo due vittorie convincenti in casa, i reggini affrontano Castanea in trasferta a Messina. Orario anticipato alle 16:30, al sabato, inusuale.

Come di consueto, StrettoWeb seguirà la gara con il suo LIVE testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.