Casa Sanremo, il maestro pizzaiolo Piedimonte omaggia il sindaco di Messina del Piatto Ufficiale dell’edizione 2024

StrettoWeb

Enzo Piedimonte, celebre pizzaiolo napoletano trapiantato in Sicilia, continua a consolidare la sua reputazione nel panorama gastronomico nazionale, e anche quest’anno accompagnato da Antonella La Scala ha voluto rendere omaggio al Sindaco di Messina Federico Basile donandogli il Piatto Ufficiale dell’Edizione 2024 di Casa Sanremo come già fatto per la scorsa edizione. Con una carriera caratterizzata da successi e riconoscimenti, Enzo Piedimonte ha guadagnato un posto d’onore nella Guida del Gambero Rosso e nella prestigiosa classifica dei Top 50 stilata da Luciano Pignataro. La sua maestria nella preparazione delle autentiche pizze napoletane e la sua creatività culinaria gli hanno aperto le porte delle case degli italiani attraverso le frequenti apparizioni televisive su canali Rai e Sky.

Il ruolo di responsabile dell’area food pizzeria di Casa Sanremo, cuore pulsante di uno degli eventi più importanti della scena musicale italiana, ha ulteriormente confermato la competenza di Enzo Piedimonte nell’organizzazione e nella creazione di esperienze gastronomiche di alto livello. Una tradizione che conferma la passione di Enzo Piedimonte nel condividere la sua arte culinaria con figure di rilievo, rendendo l’esperienza gastronomica un vero e proprio spettacolo. Il Sindaco Basile, onorato di ricevere questo dono, ha elogiato il talento e la dedizione di Enzo Piedimonte nel portare avanti la tradizione gastronomica italiana. Questa dimostrazione di apprezzamento reciproco ha contribuito a consolidare ulteriormente il legame tra il maestro pizzaiolo e la città dello Stretto, nella quale ormai vive da diversi anni e nella quale grazie al suo impegno ha fatto rivivere il Villaggio di Rodia dove hanno sede i suoi locali “Piedimonte 1.0 e Piedimonte 2.0” ormai punto di riferimento di tanti cultori del buon cibo, sottolineando l’importanza della gastronomia nell’ambito di eventi culturali di tale portata.