Furia Eziolino Capuano: pugno alla porta e 10 bestemmie, squalificato. Non sarà in panchina a Messina

Ezio Capuano, per tutti Eziolino, lo conosciamo. Vulcanico, energico, istintivo, genuino. Non ci stupisce, insomma. Non ci stupisce neanche se scopriamo i motivi per cui è stato squalificato. Il Giudice Sportivo, infatti, lo ha fermato per un turno al termine della sfida tra Taranto e Picerno, terminata 1-1. L’allenatore campano sta guidando molto bene la squadra pugliese, in zona playoff a un punto dal secondo posto, ma alla fine del match ha sbroccato.

Squalificato per un turno, si legge nel referto del Giudice Sportivo, “per avere, al termine della gara, nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d’ingresso e per avere proferito varie frasi blasfeme (almeno dieci)”. Pugno alla porta e dieci bestemmie. Questi, dunque, i motivi della squalifica. Capuano così non potrà sedere in panchina nel match di Messina di domenica. Messina, tra l’altro, una delle sue ex squadre.