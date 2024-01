Capodanno, tanto divertimento a Milazzo con Patti e Tatangelo

StrettoWeb

Festa di capodanno riuscita alla grande a Milazzo. La città mamertina ha fatto festa fino a notte fonda con tanta musica e divertimento. Un brillante Giovanni Remigare, conduttore della serata, ha chiamato con se, sul palco, prima il talentuoso Davide Patti che si è esibito con diversi bravi prima di lasciare la scena alla straordinaria Anna Tatangelo con la quale è stato salutato il nuovo anno in compagnia del Sindaco Pippo Midili.

La stessa Tatangelo è stata grande protagonista in concerto con diverse canzoni che sono state cantate dall’intera piazza. A chiudere la serata tre Dj che si sono alternati in consolle per far ballare la piazza fino a notte fonda.