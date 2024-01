Capodanno: Mattarella “miglior politico etico dell’anno” per il suo discorso

StrettoWeb

“Complimentandoci con il Presidente della Repubblica per il suo discorso etico in cui si è lasciato ispirare pienamente dalle lotte di tante associazioni tra cui le nostre lotte, i nostri valori e le nostre finalità – espresse e di fatto riconosciute dal Presidente Mattarella; un Presidente che di fatto ha dimostrato nel discorso di dirle in faccia a tutta la politica condannando pienamente tutti gli inciuciari ed i pinocchiari“. Lo si legge in una nota stampa del Comitato Etico Popolare.

“Proprio per i valori espressi dallo stesso Presidente di cercare di fare unità attorno a questi valori; premiando il Presidente della Repubblica Mattarella come miglior politico etico dell’anno; il Comitato Etico Popolare unitamente al Movimento Etico Siciliano augura a tutti Buon Anno 2024, invitando tutti altresì a cogliere il messaggio etico d Presidente della Repubblica e quindi a fare squadra anche attorno alle adesioni del Comitato Etico Popolare“, conclude la nota firmata da Antonio Cipriano, Presidente del Comitato Etico Popolare.