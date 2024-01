StrettoWeb

Capodanno movimentato per il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo. Quest’ultimo, infatti, è stato coinvolto indirettamente in una festa di Capodanno di questa notte – intorno all’una – che ha rischiato di mettere a repentaglio la vita di un altro uomo. E’ stato sparato e ferito a una gamba il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. La pistola da cui è partito il colpo è proprio la sua, di Pozzolo.

L’episodio è accaduto nel biellese. Per fortuna il 31enne è stato ferito solo in modo lieve e dimesso nel corso della giornata odierna. La Procura di Biella sta svolgendo gli accertamenti, insieme ai Carabinieri, su quanto avvenuto. “Confermo che il colpo è partito accidentalmente, ma non sono stato io a sparare”, ha precisato Pozzolo.