Capodanno, Basile: “Messina città della musica e degli eventi”

“Messina si conferma città della musica e degli eventi anche dopo il grande evento di Capodanno a Piazza Duomo con Radio Italia”. E’ quanto afferma Federico Basile, sindaco di Messina. Ricordiamo che, durante gli eventi natalizi, ci sono stati importanti live con i Pooh e Dolcenera.

“Un 2023 concluso in piazza con una festa di musica e colori per aprirci ad un 2024 che sia ancora più caloroso ed emozionante di questo 2023 appena passato. Ancora auguri a tutti per un anno pieno di serenità“, conclude Basile.