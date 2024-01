Capo d’Orlando, vescovo della Chiesa Cattolica anglicana premiato nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

StrettoWeb

L’Associazione Esperanto Nebrodi esprime la propria soddisfazione “per le iniziative in favore del dialogo tra le confessioni religiose ed i popoli che sono state ospitate a Capo d’Orlando nella settimana che volge al termine. Lunedì scorso è stato accolto presso il Municipio orlandino Sua Grazia il Reverendissimo Dr Damien Mead, vescovo ordinario della Diocesi del Regno Unito della Chiesa Cattolica Anglicana e XXV Lord del Maniero di Eastbourne Medsey, a cui è stata consegnata una medaglia ecumenica dedicata a Sant’Óscar Romero, martire cristiano e arcivescovo di San Salvador. La targa contenente la motivazione del premio, collegata all’impegno del presule britannico nella difesa della fede degli Apostoli e per l’unità dei cristiani, nonché al suo importante lavoro secolare come presidente e cofondatore di “Credo Care Ltd”, è stata realizzata in tre lingue (italiano, inglese ed esperanto) dall’Associazione Esperanto Nebrodi, presente dal 2018 nella cittadina tirrenica e rappresentata dal docente universitario Antonio Matasso”.

“Quest’ultimo, nella mattinata di sabato 27 gennaio, ha anche partecipato alla manifestazione organizzata dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Paolo Merendino” di Capo d’Orlando in occasione del Giorno della Memoria, per conto degli esperantisti locali (il creatore dell’esperanto, Ludovico Lazzaro Zamenhof, era un ebreo polacco) e della Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP). Al termine, il professor Matasso ha proposto di accompagnare alle attività a sostegno del’ecumenismo anche uno sforzo delle istituzioni scolastiche orlandine e nasensi in vista della prossima Giornata Europea della Cultura Ebraica”, conclude la nota.

