Caos all’Asp di Amantea: dipendente aggredito per aver chiesto di rispettare la fila

Ennesima aggressione ai danni del personale addetto alla sanità in Calabria. L’incidente è avvenuto ad Amantea, in provincia di Cosenza: un dipendente del centro unico prenotazioni del Poliambulatorio dell’Asp cittadina è stato minacciato mentre svolgeva il suo lavoro. Nello specifico, l’impiegato ha chiesto ad un uomo di mettersi in fila e di rispettare il proprio turno per poter avanzare la sua richiesta.

Quest’ultimo però, non ha ascoltato il consiglio dell’addetto e lo ha prima aggredito verbalmente, poi si è scagliato contro il vetro divisorio colpendolo più volte e mandandolo in frantumi. Le schegge hanno ferito il dipendente il quale ha ricevuto le cure del caso per le lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il responsabile per ulteriori accertamenti.

