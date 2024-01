Un primo voto per cancellare l’abuso d’ufficio ma non mancano le polemiche

StrettoWeb

La commissione Giustizia del Senato ha votato a favore della norma che elimina l’abuso d’ufficio dal codice penale. A favore la maggioranza e Italia Viva, mentre contro ha votato Pd, M5S, Verdi – Sinistra. Attualmente, secondo l’articolo 323 del codice penale, un pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio va punito se, nell’esercizio delle sue funzioni, produce un danno o un vantaggio patrimoniale in contrasto con la legge.

Italia Viva: “continueremo a votare il ddl Nordio”

“Continueremo a votare a favore di questo ddl Nordio perché noi siamo garantisti sempre”. E’ quanto afferma all’Ansa è il senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, che già ieri aveva votato con la maggioranza per abolire l’abuso d’ufficio spaccando in Commissione Giustizia del Senato il fronte dell’opposizione che invece ha votato contro. Quindi direte sì anche alla stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni prevista nell’art.2 del testo? “Certo – risponde Scalfarotto – noi siamo contrari a che si massacrino le persone sui giornali senza neanche una sentenza di condanna. “Guardate cos’è successo in questi giorni con il caso di Simonetta Cesaroni. I giornali hanno accusato apertamente una persona dell’omicidio senza alcuna certezza giudiziaria”.

Faraone: “il Pd ascolti i suoi sindaci”

“L’abuso d’ufficio nel 95% dei casi si trasforma in assoluzione o archiviazione. Come faccia la sua abolizione a diventare un colpo di spugna è un mistero”. Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a proposito del Ddl Nordio. “Il tema è stato posto per la prima volta dai sindaci e con maggiore forza da quelli del Pd. Consiglio a Elly Schlein di ascoltare di più i propri amministratori, prima di assecondare il M5S e fare battaglie campali in Parlamento. La verità è che la norma sull’abuso d’ufficio è stata disastrosa. Su 5mila processi sono arrivate solo 9 condanne. Bene ha fatto il ministro Nordio a mantenere fede ai suoi impegni, e bene abbiamo fatto noi di Italia Viva a votare a favore”, conclude.