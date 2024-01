Calze piene e niente carbone: la Befana è arrivata a Cassano | FOTO

StrettoWeb

Missione compiuta anche per il 2024: la Befana arrivata con tanti regali e dolci per tutti i bimbi e le bimbe del comune di Cassano All’Ionio. A cavallo della sua scopa, la befana, aiutata dalle sue sosia arrivante da mondi paralleli, ha consegnato tutti i doni ai piccoli del comune. Calze piene di doni e caramelle per tutti perché, per la nostra befana, i bimbi cassanesi sono stati tutti ma proprio tutti buoni! Ad accompagnarle in giro per il comune sono stati il sindaco Gianni Papasso, la giunta comunale e i consiglieri comunali con in testa il presidente del consiglio Lino Notaristefano.