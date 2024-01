Callipo al fianco dei suoi dipendenti: erogati buoni spesa di 400 euro

StrettoWeb

Grande soddisfazione è espressa dalla Fai Cisl Magna Graecia – Catanzaro, Crotone, Vibo – per l’importante obiettivo raggiunto grazie all’accordo di welfare aziendale con l’azienda Callipo, che erogherà a tutti i lavoratori del gruppo buoni spesa per un valore di 400 euro, per l’acquisto di carburante e generi alimentari: “Un’iniziativa che si inserisce nell’ambito di un percorso di ottime relazioni industriali che proseguono da anni con il nostro sindacato per migliorare le condizioni dei lavoratori, che servono a mitigare gli effetti dell’aumento del costo della vita sui bilanci familiari, ma soprattutto a valorizzare e motivare il capitale umano, fattore fondamentale per la crescita dell’azienda”.

“Il gruppo Callipo dimostra ancora una volta la capacità di investire sul benessere, la soddisfazione e lo spirito di appartenenza dei propri dipendenti e collaboratori, anche a fronte delle difficoltà che investono il settore agroalimentare, legate in particolare alla crisi delle materie prime e all’aumento dei prezzi dell’energia. Ringraziamo le Rsu aziendali e tutti i lavoratori per l’importante e costante supporto”.