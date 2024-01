In California scatta l’obbligo di un reparto per il “genere neutro” nei negozi di giocattoli per bambini

StrettoWeb

Né rosa, né celeste ma di genere neutro. La neutralità di genere entra anche nel mondo dei giocattoli e in California entra in vigore la legge che obbliga i principali rivenditori ad avere una sezione dedicata anche a chi non si identifica nella tradizionale divisione dei sessi.

In particolare il provvedimento interessa i rivenditori dello stato con almeno 500 dipendenti e la nuova sezione dovrà avere quella che è stata definita una ‘reasonable selection’, ossia una scelta ragionevole di giocattoli che possono essere commercializzati per i bambini di entrambi i sessi.

La legge fu approvata nel 2021 dopo essere sponsorizzata dal deputato democratico dello stato, Evan Low. Lui stesso fu ispirato da una bambina di 8 anni che chiese “perché un negozio deve dirmi se una maglietta o un giocattolo è per una ragazza?”.

“La legge – spiegò Low – aiuterà i bambini ad esprimersi liberamente e senza pregiudizi”.

Il provvedimento non richiede l’eliminazione delle sezioni per maschio o femmina ma solo l’aggiunta di una sezione neutra. Chi non si adegua sarà soggetto al pagamento di una multa di 250 dollari la prima volta e fino a 500 dollari per le volte successive.