Calciomercato Messina, arriva un centrocampista esperto: ecco Marco Civilleri

StrettoWeb

Secondo colpo di calciomercato “esperto” per l’Acr Messina, che si assicura Marco Civilleri. Dopo Rosafio erano arrivati solo under. Ora, però, il nuovo annuncio a due giorni dal match interno contro il Taranto, in cui i peloritani ritrovano l’ex mister Capuano, che però siederà in tribuna perché squalificato dopo aver tirato un pugno alla porta e bestemmiato dieci volte nell’ultimo match.

Tornando al Messina e a Civileri, questi è un centrocampista classe 1991 che arriva a titolo definitivo dal Sansepolcro. Ha firmato un contratto fino a giugno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.