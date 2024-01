Calciomercato Catanzaro, Petriccione rimane in Calabria: è un nuovo calciatore giallorosso

StrettoWeb

Jacopo Petriccione è un nuovo calciatore del Catanzaro. Dopo le due cessioni di ieri, tra cui l’importante plusvalenza di Katseris (incassati 2,4 milioni di euro), il club giallorosso comunica un movimento di calciomercato in entrata. Petriccione, centrocampista classe 1995, rimane così in Calabria, dal momento che nelle ultime stagioni ha giocato a Crotone, in Serie C. A comunicarlo è la stessa società, che ha ufficializzato l’accordo fino al 2026.

Chi è Jacopo Petriccione, nuovo centrocampista del Catanzaro

Jacopo Petriccione vanta una cinquantina di presenze in Serie A e diverse esperienze in Serie B avendo vestito le maglie di Ternana, Bari, Lecce, Pordenone, Benevento e dello stesso Crotone. Con il Lecce ha conquistato la promozione in massima serie, poi è passato al Crotone, sempre in Serie A, ritrovandolo due anni dopo in Serie C, inframezzato dalle esperienze in B con Pordenone e Benevento.

