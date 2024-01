Calciomercato Catania, ennesimo grande colpo: arriva l’attaccante Pietro Cianci

StrettoWeb

Quinto acquisto del calciomercato di gennaio per il Catania. Sempre dello stesso tenore. Il club di Pelligra, infatti, ha chiuso per l’attaccante Pietro Cianci, l’anno scorso grande protagonista con il Catanzaro e in questa stagione a Taranto. Cianci si aggiunge agli altri quattro grandi colpi in ogni reparto. “Catania Football Club – si legge nella nota ufficiale – comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Taranto FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Cianci, nato a Bari il 2 febbraio 1996. Cianci, che si lega al nostro club fino al 30 giugno 2026, indosserà la maglia numero 90″.

Calciomercato Catania: la carriera del nuovo arrivato Pietro Cianci

Nella prima parte della stagione in corso, con la squadra pugliese, l’attaccante ha realizzato 4 reti e firmato 3 assist in 18 gare nel girone C del campionato Serie C NOW; nel 2022/23 ha conquistato con il Catanzaro la promozione in Serie B, andando a segno 7 volte, e la Supercoppa di Serie C. Cresciuto calcisticamente nel Livorno, ha sommato le prime esperienze nel torneo Primavera con la formazione toscana, con il Varese e con la Pro Vercelli. Dal 2015 ad oggi, il neo-rossazzurro ha sempre giocato in terza serie, siglando complessivamente 53 gol e militando anche nella Fidelis Andria, nella Reggiana, nel Siena, nel Teramo, nel Carpi, nel Potenza e nel Bari.