Calcio femminile: la Jsl Women chiude la regular season a Marsala, le “Girls” a Siracusa

StrettoWeb

La regular season del campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile proporrà, nel weekend, l’ultima tornata di partite. La JSL Women, certa da diverse settimane della qualificazione alla “Poule A”, affronterà domani pomeriggio (sabato 13 gennaio) in trasferta il Marsala. Contro un avversario di valore, le neroverdi intendono chiudere la prima parte della stagione nel migliore dei modi.

Jsl Women a Marsala, le parole dell’allenatore Marco Palmeri

“Sarà una bella sfida, che andremo a giocare in un periodo di ripresa agonistica dopo la pausa natalizia – ha dichiarato, alla vigilia, il tecnico Marco Palmeri – Renderemo visita all’unica squadra del torneo ancora imbattuta in casa. Un test, quindi, impegnativo, che ci fornirà importanti indicazioni anche in vista dei prossimi impegni in calendario”. Che bilancio posso stilare? “Credo ottimo per il minutaggio che le ragazze hanno accumulato sia con la JSL Women che con le “Girls”. Hanno avuto, inoltre, la preziosa possibilità di fare esperienza e sperimentare variegate situazioni in campo con diversi gradi di difficoltà”.

Il programma di giornata

Programma 10ª giornata. Girone A: Marsala-JSL Women; Palermo-Vigor Montelepre; Sport Palermo-Giovanile Rocca. Girone B: Cr Scicli-SSD Unime; Vittoria Fc-Alpha Sport San Gregorio; Siracusa-JSL Girls.

Le “Girls” vanno a Siracusa

La JSL Girls se la vedrà, invece, domenica (inizio ore 14.30) con il Siracusa, capolista del girone B. Una gara ostica per il gruppo guidato in panchina da Alessio Giuffrè. Arbitreranno i match i signori Michele Trapani di Marsala (JSL Women) e Daniele Picciolo di Catania (JSL Girls).