Calcio a 5, una bella Meta Catania cede il passo alla capolista Olimpus Roma per 3-2

StrettoWeb

Manca solo il risultato positivo alla Meta Catania contro la capolista Olimpus Roma. Sì, perché i ragazzi di coach Juanra hanno fatto di tutto e sfiorato più volte il risultato positivo dopo essere stati con il doppio svantaggio e dopo aver riaperto la gara nel finale del primo tempo grazie alla botta di Podda. Una ripresa dove la Meta Catania ha tenuto il pallino del gioco con grande personalità e forse ha sfruttato male l’ultimo passaggio o la conclusione giusta per riaccendere il match.

Nel primo tempo sono le occasioni di Dian Luka e Carmelo Musumeci ad accendere i riflessi del portiere dell’Olimpus Roma, poi le parate di Timm a contenere Fortino e compagni, prima però dell’uno-due dei capitolini grazie a Cutruoi prima e Isgrò dopo a battere il portiere rossoazzurro. Meta Catania che ha dovuto fare la partita necessariamente e soprattutto ha dovuto sopperire con grande forza del gruppo e compattezza alle assenze di Bocao e Pulvirenti forfait dell’ultimo minuto.

La botta di Podda sul finire del primo tempo ha riacceso la speranza e il secondo tempo di dominio dei rossazzurri ha dato l’impressione che la Meta Catania avrebbe meritato molto di più. Episodi poi decisivi, con la super parata del portiere dell’Olimpus Roma su Raul Rocha e ripartenza dei padroni di casa a mettere dentro in maniera spietata il 3-1. Il finale degli uomini di Juanra con il power play porta alla rete del 3-2 di Turmena ma il tempo è tiranno e la sirena chiudeva i giochi. Una sconfitta che però deve dare spinta e che consegna però l’accesso alla Coppa Italia, ultima d’andata che avrebbe creato la griglia, e rossazzurri che affronteranno la Fortitudo Pomezia al PalaCatania, ma questa è un’altra storia come la stagione della Meta Catania che, nonostante questa terza sconfitta stagionale, lascia la grande fiducia di una squadra sul pezzo e che potrebbe osare molto in questo finale.

Olimpus Roma-Meta Catania, il tabellino

OLIMPUS ROMA-META CATANIA 3-2 (2-1 pt)

OLIMPUS ROMA: Ducci, Gabriel, Tres, Fortino, Dimas, Rodriguez, Isgrò, Achilli, Cutrupi, Marcelinho, Di Eugenio, Biscossi. Tutto. D’Orto

META CATANIA: Timm, Dian Luka, Turmena, C. Musumeci, Anderson , Manservigi, Rocha, Podda, Silvestri, Salamone, G. Musumeci, M. Musumeci. Tutto. Juanra

MARCATORI: 9’46” pt Cutrupi (O), 13’02” Isgrò (O), 19’59” Podda (M), 12’44” st Marcelinho (O), 19’33” Turmena (M)

AMMONITI: Turmena (M), Rodriguez (O)

ARBITRI: Ugo Ciccarelli (Napoli), Pierluigi Minardi (Cosenza)

CRONO: Andrea Cini (Perugia)