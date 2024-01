Calabria, torna la “Giornata della Trasparenza” alla Cittadella

StrettoWeb

La Regione Calabria organizza per il 15 gennaio 2024 ore 9:30 presso la Sala verde della Cittadella Regionale la consueta Giornata della Trasparenza che quest’anno vedrà affrontare il delicato tema del processo di digitalizzazione in corso nella PA e dei suoi impatti sugli strumenti di prevenzione della corruzione e sulla derivante maggiore attenzione agli aspetti di protezione dati personali.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente Roberto Occhiuto e dell’Assessore Filippo Pietropaolo i lavori saranno introdotti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza Ersilia Amatruda e si susseguiranno i relatori: Maurizio Iorfida Responsabile Open Data Regione Calabria, Biagio D’Ambrosio Esperto in materia di prevenzione della Corruzione, Agostino Ghiglia componente dell’Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali, Mauro Alovisio Esperto GDPR Università di Torino.