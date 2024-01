Calabria, Sbarra: “l’investimento di 3 miliardi sulla SS106 è una buona notizia”

StrettoWeb

“L’investimento importante, annunciato per la ex Statale 106 è una buona notizia“. E’ quanto dichiarato dal segretario generale della Cisl Luigi Sbarra parlando con i giornalisti a Catanzaro, a margine di un’iniziativa promossa dalla Cisl ‘Magna Grecia Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia’ in occasione dell’inaugurazione della sede dell’organizzazione sindacale. Il riferimento è a quanto emerso ieri dal vertice tra il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil e l’Anas sui finanziamenti decisi per alcuni tratti della statale ionica.

“Si tratta di tre miliardi di investimento – ha aggiunto Sbarra – con un impegno, tutto da verificare anche se le anticipazioni sono positive, per una fase di cantiere che dovrebbe durare cinque anni per consentire all’Anas di definire gli investimenti e gli interventi. Penso che l’ammodernamento della ex 106 sia qualcosa di assoluto valore per una regione che sconta un deficit di servizi e di infrastrutture ormai datato da molti anni“.

“Noi spingiamo sul Governo e sulla Regione – ha sostenuto ancora Sbarra – perché si progetti anche l’altro ulteriore pezzo che da Catanzaro deve arrivare a Reggio Calabria per sottrarre dalla condizione di isolamento e di pericolosità un tratto importante e rispondere al bisogno di mobilità delle imprese e delle comunità che vivono in quella zona“.