Calabria, nuove adesioni a Forza Italia. Cannizzaro: “grande entusiasmo” | FOTO

Grande lavoro per il deputato reggino Francesco Cannizzaro, neo coordinatore regionale di Forza Italia. Dopo l’adesione agli azzurri del sindaco di Lamezia Paolo Mascaro e di altri amministratori, anche a Catanzaro arrivano nuovi consiglieri. “E’ l’inizio di un percorso di rilancio di un partito che è già abbondantemente radicato sul territorio calabrese ma che si candida ad essere un partito ancora più forte, più presente in ogni singolo comune della Calabria“, rimarca Cannizzaro. “L’adesione di Sergio Costanzo e Luigi Levato e la nascita di un gruppo consiliare in seno all’assemblea di Catanzaro è un altro dato significativo sul piano politico”, rimarca Cannizzaro.

“Devo riscontrare che da Crotone a Cosenza, Reggio, Vibo a Catanzaro, c’è un entusiasmo generalizzato, anche di tanti ex parlamentari, ex consiglieri regionali che hanno un po’ segnato la storia del partito e che vogliono con grande determinazione ritornare sulla scena politica chi attivamente, chi meno attivamente ma sempre per dare un contributo alla crescita del partito, e quindi io sono molto contento”, conclude Cannizzaro.