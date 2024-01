Calabria, litiga con la moglie e poi la ferisce: fermato extracomunitario

StrettoWeb

Tragedia sfiorata in quel di Spezzano Piccolo, frazione del comune di Casali del Manco in provincia di Cosenza: una donna è rimasta ferita al culmine di una lite. La vicenda è accaduta ieri in serata e, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato il marito 37enne, e di origine marocchina, ad aggredirla. La tranquillità del piccolo paese è stata quindi interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine, sia Carabinieri che Polizia, per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

Intanto la donna è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’Annunziata di Cosenza dove ha ricevuto le cure del caso. I vicini intanto, testimoni della vita della coppia, hanno parlato di litigi frequenti tra i due, soprattutto negli ultimi tempo. L’uomo, al momento, si trova in stato di fermo.