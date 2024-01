“Calabria ideale per lavorare con l’Intelligenza Artificiale”: il Prof che ha lasciato Oxford esaltando l’Unical in diretta Rai

StrettoWeb

“Perché ho lasciato Oxford per la Calabria? Penso che la Calabria sia un posto ideale per lavorare con l’Intelligenza Artificiale, perché ci sono le due colonne, la simbolica (conoscenza e rappresentazione della conoscenza) e la sub-simbolica (le reti neurali). L’Università della Calabria ha lavorato tanti anni su questo e mi attira molto. E la Calabria è bellissima, abitiamo a Paola, un posto bellissimo dove c’è grande accoglienza”.

A pronunciare queste parole a Bruno Vespa su Rai 1 è stato Georg Gottlob, tra i massimi esperti di intelligenza artificiale e da quest’anno Professore all’Università della Calabria. Gottlob ha risposto a precisa domanda di Vespa sui motivi per cui ha lasciato Oxford per la Calabria. La risposta è tutta lì: stupefacente e che rende anche un po’ orgogliosi. La Calabria è bellissima, ha detto il Professore, ma per una volta non è solo bellissima e basta. Gottlob ha esaltato il grande lavoro dell’Unical sull’intelligenza artificiale, il futuro.

