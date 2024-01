Calabria nel caos, agricoltori in protesta: lunghe code di trattori paralizzano la SS 106 | VIDEO

StrettoWeb

E’ un inizio di settimana movimentato anche in Calabria. Così come in altre Regioni del Sud, infatti, questo lunedì mattina è esplosa la protesta – già annunciata – da parte degli agricoltori, che con i propri trattori stanno manifestando per strada paralizzando alcune strade da nord a sud della punta dello stivale. I problemi maggiori a Catanzaro e Crotone, in provincia, con lunghe code di trattori che percorrono la strada lentamente, rallentando il traffico.

Le file più lunghe, anche di diversi chilometri, si registrano da Botricello a Cropani, direzione Reggio Calabria. Sul posto Forze dell’Ordine e Anas. Come si può vedere dal video in alto, tante difficoltà si stanno verificando per i normali automobilisti che in queste ore stanno percorrendo la SS 106.

I motivi della manifestazione degli agricoltori

Come detto, la protesta degli agricoltori era già stata preannunciata e oggi è stata soltanto messa in pratica, come previsto. I motivi principali sono economici: vanno dall’aumento del prezzo del gasolio e delle materie prime a burocrazia e concorrenza internazionale dei prodotti, fino ai danni di natura ambientale provocati in questi mesi.

