Calabria, accende il fuoco del camino e si ustiona: grave una donna

Momenti di paura ieri pomeriggio a Santa Maria del Cedro: una donna di 50 anni è rimasta coinvolta in un terribile incendio scoppiato nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la 50enne avrebbe provato ad accendere il fuoco del caminetto utilizzando del liquido infiammabile quando, improvvisamente, le fiamme l’hanno investita. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea per estinguere l’incendio. Dopo averla trasportata d’urgenza in ospedale, la donna è stata trasferita nel Centro Grandi ustionati di Bari.