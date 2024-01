Dramma casalingo, cade pentola d’acqua bollente: ustionata bimba di 18 mesi

StrettoWeb

Una bimba di appena un anno mezzo è rimasta gravemente ustionata dall’acqua bollente caduta da una pentola che si trovata sul fuoco. Il liquido l’ha colpita sulla testa, sul volto e su varie parti del corpo. La piccola è stata portata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena con l’elisoccorso e la prognosi resta riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente, riporta la Nuova Ferrara, è accaduto sabato sera a Molinella e la dinamica ancora da chiarire. Intorno alle 19 i genitori stavano preparando la cena e in pochi secondi la piccola si sarebbe avvicinata al fornello con l’acqua in ebollizione, forse sbattendo vicino al mobile o tirandola a sé, e la pentola le è caduta addosso. Immediata la telefonata all’1-1-8 e, oltre all’ambulanza e all’automedica, è stato inviato anche l’elisoccorso, decollato dall’ospedale Maggiore di Bologna. La piccola è stata elitrasportata al Centro grandi ustionati di Cesena.