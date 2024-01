StrettoWeb

Come di consueto, puntuale ogni anno, ci sono feriti e talvolta morti a Capodanno a causa dei botti. Sono cinque, tutti in modo non grave, i contusi per gli spari a Messina e provincia. In particolare in città tre persone, tra cui un bambino, rimasto lievemente ferito alla mano, hanno fatto ricorso alle cure mediche.

Due invece i feriti in provincia, uno a Milazzo e un altro a Barcellona Pozzo di Gotto, entrambi sono stati medicati all’ospedale di Milazzo.