Il 2024 dei Borghi più belli di Sicilia: tavolo politico per combattere lo spopolamento

L’assemblea regionale dei Borghi più belli d’Italia in Sicilia approva all’unanimità il nuovo statuto dell’Associazione. L’obiettivo è quello di ripensare e rafforzare gli scopi dell’associazione in modo più aperto e dinamico, grazie anche alla collaborazione con ricercatori e studiosi,

«È stato un anno di grande rilancio per i borghi più belli di Sicilia – spiega il coordinatore della rete siciliana, Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla (SR) – e abbiamo sentito la necessità di capire cosa possiamo fare per rafforzare il nostro ruolo non solo come esponenti di un turismo slow che tanto sta riscuotendo successo in Sicilia, ma anche come Comuni di frontiera sul tema dello spopolamento. A questo scopo stiamo lavorando per dare alla luce una proposta di legge, per cui sarà fondamentale l’apporto del Comitato Scientifico che nomineremo e che ci affiancherà nella preparazione del documento».

Durante l’incontro è intervenuto anche il Vicepresidente nazionale dell’associazione Borghi più belli d’Italia, Pippo Simone: “Per quanto riguarda il tema dello spopolamento, le risorse finanziarie slegate da una modalità organica di progettare e pensare alle soluzioni del problema, non sono una risposta ammissibile. Occorre approvare una norma che tuteli le nostre realtà e siamo pronti anche a proporre un disegno di legge di iniziativa popolare firmata dai cittadini dei nostri borghi. Ci stiamo assumendo una responsabilità importante, non solo in chiave locale, ma anche nazionale, perché lo spopolamento è un problema che riguarda anche le altre regioni. Possiamo essere paradigma e apripista per invertire la rotta”.

Presenti alla tavola rotonda del sabato su questo tema anche alcuni esponenti di governo e politici, tra cui l’Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica Andrea Messina: «Il Governo Regionale in questi anni ha già dimostrato di avere a cuore l’impegno della vostra rete con dei finanziamenti stanziati in finanziaria. Sappiamo che non è sufficiente per affrontare il problema dello spopolamento e per questo c’è massima disponibilità a programmare azioni e strategie per le attività che con sacrificio e impegno mettete in campo per combattere lo spopolamento delle aree interne».

Sostegno anche da parte di Fabio Venezia, deputato regionale del PD: «Da parte del nostro gruppo parlamentare troverete appoggio e sostegno per costruire in sinergia la norma da portare in Regione per combattere lo spopolamento. Crediamo nei borghi e nel loro valore. Vogliamo preservare lo spirito di accoglienza e ospitalità, oggi disperso nelle grandi città».

Giuseppe Lombardo, deputato regionale del gruppo “Sud chiama Nord” ha rimarcato la necessità di un dialogo che si indirizzi verso proposte concrete perché lo spopolamento è un problema comune, che oltrepassa la dimensione dei borghi. Anche il gruppo parlamentare MPA, rappresentato da Giuseppe Artimagnella, ha confermato il proprio sostegno in questa direzione.

Cultura, amicizia e impegno politico: l’Associazione tra valorizzazione del patrimonio e progettualità per il futuro

Rinnovare il rapporto di amicizia tra i borghi associati vuol dire anche raccontare la bellezza del patrimonio artistico e culturale. L’incontro istituzionale è stato anche momento di scoperta e approfondimento di ciò che il territorio offre, grazie alla guida del sindaco di Troina (EN), Alfio Giachino: “Questa visita ci dà l’occasione – ha detto il sindaco – per fare conoscere il patrimonio della nostra città, che ha delle caratteristiche che la rendono unica per i viaggiatori: un patrimonio naturalistico importante, una storia significativa e un’offerta culturale che spazia dall’archeologia alla fotografia d’autore”.

La visita al Museo di Robert Capa e del centro storico, il racconto di alcuni momenti cruciali della storia di Troina, dalla dominazione normanna ai bombardamenti del 1943, svela il volto inedito dei borghi e il loro valore nella storia locale e nazionale. Presenti per la prima volta i rappresentanti di Agira, il ventiquattresimo borgo entrato a far parte della rete regionale da dicembre 2023. «Per me è un piacere e un onore rappresentare Agira in questa prestigiosa Associazione – ha detto il sindaco di Agira (EN), Maria Gaetana Greco -. Sono consapevole del lavoro che avete svolto negli anni. La nostra forza è la complementarietà delle nostre storie, tradizioni, patrimoni diversi e preziosi».

Tra i progetti approvati dai Borghi in fase sperimentale per diffondere la conoscenza dei territori, c’è il progetto STS “Conosci la Tua Terra”, iniziativa prevista nel progetto “Scuola Territorio Sviluppo” che ha come obiettivo la creazione di un momento formativo per gli alunni delle Scuole Medie di Primo Grado con un viaggio in una località del nostro territorio per far conoscere la propria regione di appartenenza dal punto di vista Storico-Culturale.

