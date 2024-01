Bitcoin, parla Demuth: “approvazione ETF è pietra miliare, rivoluzionerà tutto”

StrettoWeb

“L’approvazione di un Etf Bitcoin Spot rappresenta un’enorme pietra miliare. D’ora in poi, il capitale a lungo termine degli investitori istituzionali confluirà nel mercato delle criptovalute. Questa decisione cambierà radicalmente il settore“. E’ quanto scrive, in una nota, Eric Demuth, co-founder e ceo di Bitpanda, che ricorda però come, “l’approvazione non è stata determinata da un ripensamento all’interno della Sec, bensì da pressioni esterne. I tribunali hanno annullato le decisioni della Sec, costringendola a prendere questa decisione“.

“Finora – continua – molti investitori istituzionali non potevano operare nel settore delle criptovalute all’interno del loro quadro normativo, dovendo investire in prodotti finanziari tradizionali. Gli Etf ora disponibili saranno uno strumento estremamente importante per le istituzioni e le principali banche degli Stati Uniti. Credo che l’approvazione di un Etf Bitcoin Spot incoraggerà ulteriormente l’adozione di massa di cripto-asset da parte degli investitori istituzionali negli Stati Uniti. Gli investitori istituzionali potrebbero essere più disposti a investire in Bitcoin se possono accedervi attraverso prodotti di investimento come gli Etf. Questo è il prossimo passo verso la finanza mainstream. La criptovaluta è qui per restare”.

“Sebbene l’approvazione sia fondamentalmente molto positiva per il prezzo del Bitcoin – dice ancora Demuth – è probabile che si tratti solo di un aumento a breve termine del prezzo delle azioni dopo il rally degli ultimi mesi. Gran parte delle aspettative sull’approvazione dell’Etf sono già state prezzate ed è probabile che si assista a un evento ‘sell the news’ dopo un breve rialzo. A lungo termine, tuttavia, la maggiore liquidità e il volume più elevato porteranno a un aumento del prezzo del Bitcoin e potrebbero anche contribuire a ridurre la volatilità. La liquidità aggiuntiva nel sistema proveniente dagli Stati Uniti, insieme ad altri fattori come l’imminente dimezzamento del Bitcoin in aprile o un possibile calo dei tassi di interesse di riferimento, potrebbe portare a un prezzo del Bitcoin a sei cifre nel lungo termine. È molto probabile che il Bitcoin possa superare la soglia dei 100.000 dollari già quest’anno”.

“L’Etf sul Bitcoin è un altro passo fondamentale verso l’adozione di massa degli asset crittografici. In Bitpanda stiamo assistendo a un numero crescente di richieste da parte di banche affermate per quanto riguarda la nostra soluzione white label, le soluzioni di custodia e altri prodotti B2B.L’interesse degli operatori affermati a entrare nello spazio delle criptovalute e a offrire prodotti ai loro clienti è enorme. Siamo pronti a sostenerli in questa impresa”, conclude il ceo di Bitpanda.