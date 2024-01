Bitcoin, eToro: “è l’oro digitale, crescita sarà inarrestabile”

StrettoWeb

“L’espressione ‘momento spartiacque’ può essere un cliché, ma nel caso della notizia odierna dell’Etf sul bitcoin, non potrebbe essere più giustificata”. E’ quanto scrive, in una nota, Yoni Assia, ceo e co-fondatore di eToro.

“Per 15 anni – ricorda – il bitcoin è cresciuto come asset class tra gli investitori al dettaglio, mentre, in un’inversione dei ruoli tradizionali, gli investitori istituzionali sono rimasti per lo più in disparte in attesa che i binari della finanza tradizionale venissero messi a punto. La notizia di oggi fornisce una risposta alla domanda istituzionale di bitcoin. È una buona notizia per i mercati delle criptovalute e sostiene la nostra convinzione che il bitcoin sia una tecnologia inarrestabile. È l’oro digitale e, in un’ottica di lungo periodo, credo che rappresenti l’intersezione tra finanza, economia e tecnologia“.

“Per i nostri utenti, gli investitori al dettaglio, la notizia di oggi è positiva in quanto favorirà la crescita del bitcoin come asset class, ma credo che la maggior parte degli investitori ordinari vorrà continuare ad acquistare e detenere Btc reali”, conclude Assia.