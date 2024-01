Best Universities in the World, 33 scienziati Unical tra i migliori ricercatori

StrettoWeb

Sono 33 gli scienziati dell’Università della Calabria inseriti nella seconda edizione del Best Universities in the World, la classifica delle migliori università del mondo stilata dalla piattaforma Research.com che cura ranking dedicati alla ricerca scientifica. Il processo di classificazione nasce da un attento esame di 166.880 ricercatori su Google Scholar e Microsoft Academic Graph.

Il ranking viene elaborato sulla base dell’h-index, un indicatore che misura l’impatto scientifico di un autore sulla base del numero di pubblicazioni scientifiche e di citazioni ricevute. Research.com seleziona solo ricercatori con un h-index molto elevato (maggiore di 30 o di 40, in base all’area disciplinare) e ricava i dati dai principali database bibliometrici in ambito scientifico.

Nella più recente graduatoria, elaborata con dati su citazioni e premi aggiornati fino a dicembre 2021, l’Università della Calabria è associata a 33 scienziati, autori di 9525 pubblicazioni prese in considerazione dalla piattaforma. Nella lista è presente anche qualche docente non più in servizio all’Unical che ha legato gran parte della sua produzione scientifica al campus di Rende. Di seguito i nomi riportati nella classifica da Research.com per Unical, divisi in 13 discipline:

Biologia e Biochimica (4) – Cesare Indiveri, Monica Rosa Loizzo, Marcello Maggiolini, Francesco Menichini;

Chimica (9) – Giovanni De Munno, Bartolo Gabriele, Cesare Indiveri, Raffaele Molinari, Nevio Picci, Nino Russo, Giuseppe Salerno, Giovanni Sindona, Marirosa Toscano;

Elettronica e Ingegneria elettrica (2) – Giancarlo Fortino, Antonio Iera;

Fisica (1) – Sandra Savaglio;

Genetica (1) – Giuseppe Passarino;

Informatica (8) – Alfredo Cuzzocrea, Floriano De Rango, Giancarlo Fortino, Francesca Guerriero, Antonio Iera, Nicola Leone, Domenico Saccà, Domenico Talia;

Ingegneria e Tecnologia (3) – Efrem Curcio, Felice Crupi, Francesca Macedonio;

Ingegneria meccanica e aerospaziale (3) – Giuseppe Carbone, Fabrizio Greco, Domenico Umbrello;

Matematica (1) – Yaroslav D. Sergeyev;

Medicina (2) – Sebastiano Andò, Marcello Maggiolini;

Neuroscienze (1) – Giacinto Bagetta;

Scienze della Terra (1) – Salvatore Critelli;

Scienze ambientali (1) – Francesca Sprovieri.

Nella classifica figura anche Georg Gottlob, il docente di Informatica tra i massimi esperti al mondo di Intelligenza artificiale che da poche settimane ha lasciato Oxford University per trasferirsi all’Università della Calabria.

