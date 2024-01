La Befana in 500: parte la seconda edizione nei reparti pediatrici della Calabria

StrettoWeb

“La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte…” ma non solo in sella alla scopa, anche in auto! La vecchietta più amata d’Italia ha un cuore davvero grande, come gli organizzatori dell’evento “Seconda Befana in ‘500” con il patrocinio del Fiat 500 Club Italia coordinamento di Reggio Calabria, che la faranno magicamente apparire tra i bimbi più bisognosi. La Befana infatti, incontrerà i piccoli pazienti dei reparti di Pediatri di Vibo Valentia, Polistena e Reggio Calabria per elargire doni e, soprattutto, strappare una risata. Niente carbone per questi piccoli angeli, solo divertimento e una pioggia di regali.

Appuntamento a sabato 6 gennaio 2024 dunque, a partire dalle ore 8 di mattina con una prima visita all’Ospedale di Vibo Valentia, proseguendo poi per Polistena intorno alle 9:30 fino ad arrivare a Reggio. Orario d’arrivo previsto per i piccoli reggini, ore 10:30. Ogni tappa della Befana sarà accompagnata da una mostra espositiva delle mitiche auto Fiat 500.