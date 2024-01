“Batticuore”, a Catanzaro focus sul nuovo libro del cardiologo Indolfi

StrettoWeb

Il prossimo 6 febbraio alle 18, presso l’Aula Magna del Seminario Teologico Regionale San Pio X di Catanzaro, il prof. Ciro Indolfi, cardiologo di fama internazionale e direttore dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Cardiologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, presenterà il suo nuovo libro appena edito da Rubbettino “Batticuore. Come vivere bene e più a lungo”. L’incontro, moderato da Elisa Chiriano, è aperto al pubblico.

Quello del prof. Indolfi non è un testo per addetti ai lavori, ma un libro di divulgazione che mira a diffondere la consapevolezza della prevenzione nelle patologie cardiache. Le malattie ischemiche del cuore rappresentano la causa di morte numero uno, nell’uomo e nella donna. L’obiettivo ambizioso della medicina futura dovrà essere una vita quanto più libera possibile dalla malattia.

Dopo aver curato tantissimi pazienti, l’autore ha realizzato che la terapia delle malattie, anche quando efficace, deve, paradossalmente, ritenersi una sconfitta. La prevenzione delle patologie rappresenta il vero grande successo della medicina. Molte morti cardiache possono e devono essere evitate, ma, per ottenere questo risultato, la popolazione deve avere la cognizione del proprio stato di salute, dei fattori di rischio, dello stile di vita appropriato, conoscenze di cui sono depositari sostanzialmente i medici.

La prevenzione efficace necessita di un cambio di paradigma. Il cittadino sano e ancora più il paziente devono essere essi stessi consapevoli e responsabili del proprio stato di salute. Un metodo nuovo non storie e aneddoti aiuterà a raggiungere gli obiettivi primari per allungare la nostra sopravvivenza. Anche il più accanito fumatore, sedentario, ipercolesterolemico, obeso, iperteso o diabetico cambierebbe il suo stile di vita se debitamente informato. Lo scopo di questo libro è quello di diffondere informazioni e conoscenze per mantenere sano il proprio cuore, vivere meglio e più a lungo.

