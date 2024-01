Barcellona Pozzo di Gotto, incidente a Santo Stefano: morto motociclista dopo 15 giorni di coma

StrettoWeb

Quindici giorni fa, il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, Antonino Candita ha avuto un incidente in moto. Oggi, dopo 15 giorni di coma, è morto al Policlinico di Messina, dove era ricoverato. 37 anni, macellaio, era molto conosciuto a Barcellona Pozzo di Gotto, sia per la sua attività (la macelleria) che per la passione verso le due ruote.

Nel giorno di Santo Stefano, nella zona di Migliardo, l’uomo – alla guida della sua moto – è andato a finire su un’auto parcheggiata. L’impatto gli ha provocato lesioni alla testa. Oggi, dopo due settimane di ricovero e coma, la tragica notizia.